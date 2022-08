Homem morre em confronto com a PM em baile funk organizado por facção criminosa, em Parauapebas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Com informações do portal Zé Dudu).

Enquanto realizavam as abordagens, os policiais revistaram Sidney Souza Santos. Ele estaria portando 13,9 gramas de cocaína, fracionadas em 22 papelotes, o que caracteriza que a droga já estava embalada e pronta para venda. Também foram apreendidos com o rapaz 7,2 gramas de maconha. Ele foi conduzido à delegacia e, em seguida, será transferido ao sistema penal.

Na mesma operação, os policiais se depararam com Marcos Antônio Barbosa Costa, que tinha contra si um mandado de prisão preventiva, mas estava foragido. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia para os procedimentos cabíveis. Ainda no baile funk, a PM informou que foram apreendidos vários adolescentes em situação de risco social.

Um homem morreu e outros dois foram presos durante uma operação da Polícia Militar na madrugada deste domingo (21), em um baile funk realizado em uma casa de festas localizada no Complexo VS-10, em Parauapebas, sudeste do Pará. De acordo com informações da PM, Inaldo Saminez Souza Júnior, conhecido como “Nono”, teria atirado contra os policiais e acabou sendo baleado e morto.

