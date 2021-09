Homem põe fogo no carro do namorado da ex-mulher após crise de ciúmes no Pará

Durante uma crise de ciúmes, um homem ateou fogo no carro do atual namorado da sua ex-mulher, quando os dois faziam um passeio em uma praia no município de Conceição do Araguaia, no sul do Pará.

Segundo testemunhas, o homem teria seguido a ex-mulher até o local e quando percebeu que ela e o namorado haviam atravessado para o outro lado da praia, ele aproveitou para pôr fogo no veículo.

Os banhistas ainda tentaram apagar o fogo, mas não conseguiram e então empurraram o carro para dentro do mar, e o fogo foi contido evitando uma explosão. O homem disse que teve uma crise de ciúmes quando viu os dois juntos.

Fonte: Confirma Notícia

