Peixes criados em cativeiro não provocam ‘doença da urina preta’, diz Associação Brasileira de Piscicultura

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em um trecho da nota, a associação alega que as pisciculturas são mais seguras do que os peixes de origem desconhecida.

No Pará, há seis casos suspeitos da doença, quatro no oeste do estado, um em trairão e recentemente um caso suspeito em Belém.

You May Also Like