INUSITADO: Homem preso pela PM comete furto dentro da viatura, em Itaituba -(Foto: Rubson Vieira/ Portal Giro)

O acusado estava sendo conduzido até à delegacia junto com outros presos, quando cometeu um novo delito.

Na tarde desta sexta-feira (6), um homem identificado como Francisco do Nascimento Souza, de 41 anos, foi apresentado na delegacia suspeito de furtar uma bomba de água no Distrito de Miritituba. O acusado disse à polícia que encontrou o objeto no mato quando foi fazer o uso de entorpecente. O objeto estava dentro da mochila do mesmo.

O que chamou a atenção nesse caso, foi que durante a condução de Francisco até à delegacia, ele furtou uma sandália na viatura da polícia. O acusado trocou a sandália que estava, por outra nova que tinha sido apreendida em uma outra ocorrência, também por furto.

No mesmo momento, outro homem identificado como Tiago Silva, também foi apresentado na 19ª seccional, suspeito de tráfico de drogas. A polícia fez a prisão do mesmo em um bar, também, no distrito de Miritituba.

Com Tiago, foi encontrado uma balança, uma quantia em dinheiro e três papelotes de entorpecente. De acordo com informações, o homem já tem passagens pela polícia por crime de tráfico de drogas e homicídio.

Ambos foram apresentados na delegacia de Itaituba para que as providências fossem tomadas em relação aos casos.

Fonte: Portal Giro

Jornal Folha do Progresso em 07/05/2022/07:37:57

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...