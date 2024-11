Chapa ‘OAB Avança Mais’ vence eleições da Subseção Santarém | PA

OAB Santarém durante a votação — Foto: Kamila Andrade/g1

A chapa vencedora esteve representada pela candidata à presidência Pânysa Monteiro e como vice-presidente Cinthya Soares.

Com um levantamento prévio a partir dos boletins de urna, sob o acompanhamento de técnico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), foi verificado que a chapa “OAB Avança Mais” venceu com 345 votos as eleições à presidência da OAB Subseção Santarém, no oeste do Pará, contra 244 votos da chapa “Pela Ordem. A votação faz parte do processo eleitoral da OAB-PA 2024 que ocorreu nesta segunda-feira (18), no horário de 9h às 17h.

Os dados oficiais serão confirmados pela Comissão Eleitoral da OAB-PA ao longo desta semana. Foram eleitos representantes da diretoria executiva, delegado(a) da Caixa de Assistência ao Advogado do Pará (CAAPA) – Delegacia Regional de Santarém e 30 conselheiros subseccionais.

A chapa “OAB Avança Mais” esteve representada pela candidata à presidência Pânysa Monteiro e como vice-presidente Cinthya Soares. A chapa “Pela Ordem” teve como representante a candidata à presidência Soraia Plachi e como vice-presidente Tatiana Cunha.

A presidente-eleita Pânysa Monteiro agradeceu a todos os advogados e advogadas pela vitória. “Uma sensação de agradecimento pelo reconhecimento da advocacia de Santarém, do nosso trabalho que a gente já vem desenvolvendo há muitos anos na nossa Subseção, já fizemos muito e ainda temos muito a avançar”.

A diretoria eleita terá direito a mandato para o triênio 2025-2027.

O voto é obrigatório para todas as advogadas e advogados inscritos nos quadros da OAB-PA. Em caso de ausência, o profissional deverá apresentar justificativa por escrito à Comissão Eleitoral Seccional (prazo máximo de 30 dias após as eleições).

A OAB Subseção Santarém abrange os municipais de Alenquer, Belterra, Curuá, Mojuí dos Campos e Rurópolis contando com aproximadamente 3 mil advogados inscritos.

Confira a nova composição da presidência da OAB Subseção Santarém:

No âmbito da Seccional, foram eleitos:

Presidente – Pânysa Monteiro;

Vice-Presidente: Cynthia Soares;

Secretária Geral e Corregedora:

Iêda Rodrigues;

Secretário-Geral: Evaldo Sena;

Diretor tesoureiro: Renato Alho.

Diretora da Caixa de Assistência dos Advogados da OAB-PA – Subseção Santarém eleita:

Bárbara Rufino;

Conselheiros Subseccionais eleitos:

Danilo Evangelista;

Maria Marlene;

Ana Claudia Waughan;

Rafael Cohen;

João Elbio;

Junio Santos;

Everson Veras;

Heli Fabrício;

Neide da Silva;

Kallyop Mikaella;

Lizandra Pantoja;

Thammy Matias;

Fernando Custódio;

Bruna Jaqueline;

Raphael Machado;

Igor Dolzanis;

Paula Crislane;

Elem Santana;

Angelo Chagas;

Rosalice Câmara;

José Luiz Franco;

Odemar Pinto;

Luiz Alberto Mota Figueira;

Jakelyne Alves Costa Mendes;

Thayse Pingarilho;

Paulo Victor Campos;

Renato Sirotheau;

Joselia Porteglio;

Adriana Variani;

Adriane Lima;

Fonte: OAB Subseção Santarém

