Motociclista é preso com tabletes de maconha dentro da mochila, em Santarém

(Foto:Reprodução) – Durante uma abordagem dos militares do 35º Batalhão (35º BPM), a Polícia Militar encontrou 10 tabletes de substância semelhante a maconha, em Santarém, no oeste do Pará.

O flagrante do crime ocorreu na última terça-feira (25) e resultou na prisão de Cleiton Soares Macêdo, 22 anos.

Os militares observaram um homem com uma mochila nas costas conduzir uma motocicleta em atitude suspeita. Por este motivo, os policiais deram ordem de parada, com o objetivo de realizarem uma abordagem preventiva ao motorista da motocicleta. Mas ele ignorou determinação e fugiu das abordagem. Com informações do O Impactodo

Após acompanhamento, o homem foi alcançado na Avenida Rosa Passos esquina com a Avenida Presidente Vargas, bairro Prainha. Ele foi submetido a uma revista pessoal, sendo encontrado com ele 10 tabletes de substância semelhante à maconha. O material pesava mais de 10kg.

De acordo com a PM, Cleiton Soares havia buscado o material ilícito em uma embarcação vinda de Manaus. O suspeito foi preso em flagrante e conduzido para a 16ª Seccional Urbana para a realização dos procedimentos administrativos de responsabilidade da Polícia Civil. (Com informações PM/PA)

Jornal Folha do Progresso em 28/01/2022/09:33:03

