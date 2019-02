Homem que contratou pistoleiro para matar prefeito falará sobre crime

(Foto: Celso Rodrigues/Diário do Pará) – Flávio Rodrigues Porto, de 39 anos, preso na madrugada desta quinta, vai prestar depoimento nesta amanhã (17) na Delegacia Geral, em Belém, onde vai passar a desta quinta (16).

Segundo as investigações, ele foi o agenciador dos pistoleiros que executaram o prefeito de Tucuruí Jones William.

Flávio foi capturado em uma casa na zona rural do município de São Miguel do Araguaia, no estado de Goiás. Ele chegou a Belém no final da tarde desta quinta-feira, sendo encaminhado diretamente para a Delegacia Geral.

O delegado André Costa, diretor da Divisão de Homicídios da Polícia Civil, disse que ele não ofereceu resistência a prisão. “Ele já sabia que estava sendo procurado pela polícia. Por isso foi para o interior de outro Estado na tentativa de se esconder”, pontuou André. “Ele também temia ser morto pelos próprios comparsas”.

O CRIME

O prefeito Jones William foi executado a tiros no dia 25 de julho deste ano, enquanto visitava uma obra no bairro Cristo Vive. Dois homens em uma motocicleta fizeram uma emboscada e dispararam cinco vezes contra o prefeito, que chegou a ser encaminhado ao hospital, mas acabou morrendo.

O suspeito de disparar contra o prefeito, Bruno Marcos, foi preso em setembro, e um segundo envolvido foi preso no mês seguinte. Também em outubro, Josy Brito, mãe do vice-prefeito de Jones William, foi presa, apontada como a mandante do crime.

