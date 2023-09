Influencer namorada do vereador encontrado morto ostenta vida de luxo, nas redes sociais

(Foto:Reprodução Instagram) – Isabela Ataíde, de 30 anos, foi encaminhada para delegacia de Polícia Civil (16ª Seccional Urbana de Santarém) se apresentou como namorada do vereador Aguinaldo Promissória, prestou depoimento e foi liberada. O vereador morreu com um tiro na cabeça, Isabela estava no quarto no momento do disparo.

A influencer digital chegou ser suspeita de ter assassinado o namorado que era vereador e empresário em Santarém(700 km de Novo Progresso), ostenta uma vida de luxo nas redes sociais. Fotos postadas nas redes sociais mostram um pouco da rotina de Isabela Ataíde, de 30 anos, com viagens, carro importado e até passeio de barco. Isabela Ataíde, de 30 anos, tem mais de 23 mil seguidores no Instagram.

Leia também:Santarém – Em depoimento para polícia, namorada nega ter matado o Vereador Aguinaldo Promissória; policia aguarda laudos

Nas redes sociais (Instagram), Isabela compartilha fotos de viagens feitas pelo Brasil com destino como Estádio do Morumbi , em São Paulo. Ela também compartilha passeios de barcos , Iate e lancha em praias de Santarém.

Além das viagens, baladas e praia a mulher também ostenta um veículo Porsche nas redes sociais.

Veja imagens do Instagram

