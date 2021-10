Foragido da Justiça de Mato Grosso é preso pela PM em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O processo é referente a um crime do Art. 121, C/C ART. 14, inc. II DO CPB (tentativa de homicídio), cometido na cidade de Marcelândia – MT.

Ademar de Oliveira Gonçalves tem um mandado de prisão preventiva, expedido no dia 10/12/2020 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pendente de cumprimento.

(Foto:Divulgação PM) – Um homem foragido da Justiça do Estado de Mato Grosso foi preso na manhã desta terça-feira 26 de outubro de 2021, no bairro Santa Luzia em Novo Progresso.

You May Also Like