Habilitação de aprovados nos cursos do Forma Pará deve ser feita até 18 de agosto, em Novo Progresso e Rurópolis

Os documentos necessários à habilitação ao vínculo institucional devem ser entregues a partir desta quarta (11) — Foto: Arquivo

O Forma Pará ofertou, em 2020, noventa vagas para os cursos de Engenharia Sanitária, em Novo Progresso, e Agronomia, em Rurópolis.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) divulgou na terça-feira (10) o edital para habilitação dos candidatos aprovados nos cursos do Forma Pará no Processo Seletivo 2020 II. O prazo final para a formalidade é a próxima quarta-feira, dia 18.

Os documentos necessários à habilitação ao vínculo institucional devem ser entregues a partir desta quarta (11).

Os locais para apresentação dos documentos são:

Polo Ruropólis: Prédio da Secretária Municipal de Educação — Av. Presidente Vargas, nº 848, bairro Centro;

Polo Novo Progresso: Secretaria Municipal de Educação — Trav. Belém, nº 768, bairro Jardim Europa.

Os candidatos devem ficar atentos para o horário de entrega nos dois polos, das 8h30 às 12h.

Outro detalhe que os candidatos devem ficar atentos diz respeito às regras da documentação, que apresentam diferenças entre candidatos que concorreram às vagas com ampla concorrência e os que concorreram às destinadas aos cotistas. Somente será habilitado o candidato que estiver com a documentação completa.

O Forma Pará ofertou, em 2020, noventa vagas para os cursos de Engenharia Sanitária, em Novo Progresso, e Agronomia, em Rurópolis, e divulgou a lista definitiva dos aprovados na sexta-feira, 8 de agosto.

Por G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...