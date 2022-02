Homem vai à delegacia ‘se explicar’ sobre suposta acusação de estupro e acaba preso por furto em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um homem procurou a delegacia de Polícia Civil em Santarém, no oeste do Pará, para se explicar sobre suposta acusação de estupro. Ele alega ser inocente, mas acabou sendo preso, posteriormente, pelo crime de furto. O caso aconteceu na quarta (9).

De acordo com informações da polícia, ao consultar o nome do homem no sistema, foi identificado um mandado de prisão em aberto.

You May Also Like