Mulher com mandado de prisão por tráfico de drogas, de Boa Vista, é presa durante fiscalização da PRF, em Itaituba

(Foto: Arquivo Pessoal) – A prisão ocorreu neste sábado (05), quando os policiais realizavam fiscalização a um ônibus com rota interestadual, na BR 230, km 1122.

Itaituba é um município brasileiro do estado do Pará, pertencente à Mesorregião do Sudoeste Paraense. É o décimo quarto município mais populoso do estado e um dos principais centros econômicos do oeste paraense. Possui o décimo terceiro maior produto interno bruto no estado.

A cidade é considerada de médio porte, e uma das cidades que apresentam crescimento econômico acelerado no interior do Brasil, além de ser destaque nos vestibulares regionais, estaduais e nacionais, e no ensino da música.

‌Na noite deste sábado (05), por volta das 23h, ao realizar abordagem de fiscalização a um ônibus com rota interestadual, em Itaituba, a Polícia Rodoviária Federal identificou uma mulher de 28 anos, a qual foi fiscalizada. A fiscalização ocorreu na BR 230, km 1122.

Após consulta aos sistemas móveis da PRF, foi constatado que a referida passageira possuía em seu desfavor um mandado de prisão expedido pela Comarca de Boa Vista (RR), pelo crime de tráfico de drogas (disposto no art. 33, da Lei 11.343/2006).

Sendo assim, a equipe policial deu voz de prisão à referida mulher, encaminhando a mesma à 19ª Seccional de Polícia Civil, Delegacia de Itaituba, para as devidas providências legais.

Durante a abordagem, não foi necessário o uso de algemas, em razão da ausência de quaisquer dos requisitos que a autorizam, nos termos da Súmula 11 STF e Decreto n.º 8.858/2016.

