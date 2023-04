Mulher é condenada a 21 anos por matar namorado em Santarém

O crime ocorreu no apartamento da vítima, que foi atingida na cabeça, maxilar e uma das mãos.(Foto:Reprodução).

Em sessão do Tribunal do Júri realizada nesta quinta-feira (13), no Fórum de Justiça de Santarém, Raquel da Silva Travassos foi condenada a 21 anos de reclusão pelo homicídio de Matteo Lima dos Santos, ocorrido no dia 21 de junho de 2021.

O Conselho de Sentença acatou a tese do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e condenou a ré por homicídio qualificado por motivo fútil e uso de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Atuou na acusação o promotor de Justiça Diego Libardi Rodrigues, titular da 5ª Promotoria de Justiça do Júri e Entorpecentes de Santarém, em sessão presidida pelo Juiz Gabriel Veloso, titular da 3ª Vara Criminal. A vítima de 25 anos, Matteo Lima dos Santos, foi morto com três tiros de pistola por Raquel Travassos.

Na noite anterior ao crime, ele terminou o namoro, o que já tinha acontecido outras vezes, e ela não aceitava o fim do relacionamento.

A arma usada pertencia ao pai da ré, policial militar da reserva. O crime foi no apartamento onde morava Matteo, que foi atingido na cabeça, maxilar e uma das mãos. Raquel permaneceu no local e disse que o jovem tinha se suicidado, mas depois confessou e foi presa em flagrante.

Raquel foi condenada por maioria de votos, por homicídio qualificado por motivo fútil e uso de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (CP, art. 121, §2º, incisos II e IV), e a pena foi fixada em 21 anos de reclusão, em cumprimento continuado no regime fechado.

O Juiz considerou que a acusada ficou presa por dois períodos, totalizando um ano e três meses de prisão cautelar. E sendo o homicídio qualificado um crime hediondo, ela deverá cumprir 40% da pena (8 anos, 4 meses e 24 dias) sem alteração do regime de cumprimento. No total, restam 19 anos e nove meses a serem cumpridos.

Por: Jornal Folha do Progresso/Com informações do MPPA em 19/2023/17:12:54

