Homens fortemente armados assaltam garimpeiros em Moraes de Almeida

(Foto:Reprodução) – No final da tarde de terça-feira (8), três homens fortemente armados com armas longa, realizaram um assalto no garimpo Mamoal, localizado às margens da Rodovia Transgarimpeira, entre Jardim do Ouro e o Garimpo Tocantins, a cerca de 350 km da sede de Itaituba, sudoeste do Pará.

Segundo informações, os assaltantes estavam em um carro de modelo Ford Ka, de cor prata, placa PWA-OA03, Itajaí – Santa Catarina. Eles anunciaram o assalto e ameaçaram todos que estavam no local, realizaram o roubo e fugiram em alta velocidade, levando homem como refém, que foi identificado como “Carlinhos”, sobrinho de um homem bastante conhecido na região garimpeira.

Ainda conforme informações, após fugirem do garimpo, ainda na estrada, os assaltantes atearam fogo no carro, e fugiram em rumo ignorado. Testemunhas afirmam que eles chegaram a abordar motoristas de carretas que passavam pela estrada, atravessando várias carretas para impedir a passagens de outros veículos.

Policiais Militares de Moraes Almeida e Jardim do Ouro, com apoio de militares de outros Posto Policial Destacado (PPD), estão em busca dos assaltantes.

Em áudios compartilhados nas redes sociais, gravado por pessoas que moram na região garimpeira, há relatos sobre o assalto.

“Oi gente, boa tarde. Acabou de ter um assalto aqui no Mamoal, três cara, e a princípio a gente pensava que era Federal, mas assim, imediatamente a gente já percebeu que não era, entendeu? Eles estão no carro prata, eh, Moraes de Almeida”.

Com informações Giro Portal

