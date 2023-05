Veja valor da tarifa de pedágio em Trairão na BR-163 no PA

Conforme publicado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), trecho da rodovia federal privatizado no Pará começa a ter cobrança de pedágio a partir de segunda-feira (8).

A praça de pedágio está instalada no KM 636 da BR-163, na cidade de Trairão distante 316 km de Novo Progresso-PA.

O ponto é estratégico, pois é o último município antes do desvio que leva para o porto de Miritituba, em Itaituba, no sudoeste do Pará.

Pelo trecho passam muitas carretas, principalmente com soja com origem no Mato Grosso.

O valor da cobrança estipulado foi de R$36,60 por eixo para veículos acima de 4 eixos, como caminhões e carretas pesadas.

A Concessionária reafirma que os valores arrecadados na praça de pedágio serão revertidos em melhorias na rodovia e benefícios aos usuários da BR-163, do estado do Pará. Entre os trabalhos realizados estão os serviços operacionais, desde as operações tapa-buracos, recuperação da pista, o recolhimento de objetos na pista à prestação de socorro e resgate de vítimas de acidentes.

Carro pequenos, ônibus e motos foram isentos da cobrança.

Veja Tabela abaixo

