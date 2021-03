Homem desaparecido em Cuiabá é encontrado em Novo Progresso (PÁ)e diz que não quer voltar à vida que levava

(foto:Divulgação) – Homem desaparecido em Cuiabá é encontrado no Pará e diz que não quer voltar à vida que levava

Joaquim de Assis Rodrigues, de 49 anos, que desapareceu em Cuiabá no último dia 9 de março, foi encontrado em Novo Progresso, no Pará, no último domingo. O homem teria dito que não quer retornar à Cuiabá e nem à vida que levava.



Joaquim morava no Residencial Coxipó com a esposa e não tem filhos. De acordo com a mulher, o homem saiu de bicicleta por volta das 6h do dia 9, com um cartão para pagar boletos, e não mais retornou. O caso foi registrado no Núcleo de Pessoas Desaparecidas da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investigou o caso.

Através do rastreamento de sistemas e banco de dados disponíveis, investigadores do Núcleo de Pessoas Desaparecidas verificaram que o homem tinha comprado passagem de ônibus com destino final para a cidade de Novo Progresso no Pará.

O irmão dele então foi até a cidade e o encontrou, no último domingo (21). Joaquim teria dito que não tem mais interesse em retornar para Cuiabá, muito menos continuar a levar a vida que levava.

