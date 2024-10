Líder de facção criminosa de alta periculosidade é preso no “Crepurizão” pela Polícia Civil de Castelo de Sonhos

O homem foi preso no Distrito de Crepurizão, pertencente a Itaituba – (Foto: Ascom PC/PA)

Líder de facção criminosa é preso pela Polícia Civil em Castelo de Sonhos

O homem havia sido solto em setembro deste ano, mas foi preso por policiais de Castelo de Sonhos com arma, munições e grande quantidade de drogas

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Castelo de Sonhos (distrito de Altamira), no oeste paraense, prendeu um dos líderes de uma facção criminosa que agia na localidade. O suspeito, beneficiado em um mutirão de liberação de presos em Itaituba, foi alvo de uma operação que culminou em sua prisão preventiva, após a descoberta de outros crimes e a constatação de seu envolvimento contínuo em atividades ilícitas.

O homem foi preso no Distrito de Crepurizão, pertencente a Itaituba – Durante a ação, realizada na quarta-feira (9), em cumprimento ao mandado de prisão preventiva, os policiais apreenderam com o suspeito uma arma de calibre restrito, munições e grande quantidade de entorpecentes, incluindo pasta base de cocaína, maconha, ecstasy e oxi. A prisão ocorreu após um intenso trabalho de monitoramento, que constatou o envolvimento do preso no comando do tráfico de drogas na região do Distrito de Crepurizinho, município de Itaituba.

Lista de crimes – Beneficiado por um mutirão de soltura no último dia 14 de setembro, o homem tem um extenso histórico criminal, com quatro prisões nos últimos dois anos. Ele já havia sido detido em agosto de 2022 por tráfico de drogas; em fevereiro de 2023 pelo mesmo crime e receptação qualificada, e em março do ano passado por homicídio qualificado. Em agosto de 2024, foi preso preventivamente por roubo majorado e associação criminosa.

“Essas ocorrências demonstravam sua alta periculosidade e reincidência no envolvimento com crimes graves. Diante desse histórico, a equipe realizou um levantamento detalhado da vida pregressa do suspeito e constatou que ele já havia recebido três medidas cautelares diversas da prisão. O caso foi comunicado à Justiça, que com a anuência do Ministério Público decretou rapidamente sua prisão preventiva”, informou o delegado Marcelo Diniz, titular da Delegacia de Castelo de Sonhos, vinculada administrativamente à Seccional de Itaituba.

Com o novo mandado em mãos, policiais de Castelo de Sonhos, com o apoio da Seccional de Itaituba, iniciaram a operação para localizar o suspeito, encontrado no Crepurizinho, onde se preparava para assumir o comando do tráfico local.

O suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça para responder pelos crimes de tráfico de drogas, posse de arma de fogo de calibre restrito e associação criminosa.

