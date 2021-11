Operação “Carga Pesada” da Policia Civil prende quatro pessoas entre eles fazendeiro e filho em Castelo de Sonhos

PC-PA realiza 3ª Fase da Operação “Carga Pesada” (prejuízo estimado em 1,5 milhão de reais) no Pará e Mato Grosso (Foto:Reprodução)

A polícia Civil de Itaituba, no sudoeste do estado do Pará, realizou nesta terça-feira, 23/11/21, por volta das 19hs00, diligências de cumprimento de mandados de buscas e apreensões e de prisões temporárias, expedidos no âmbito da Operação Carga Pesada – 3ª FASE, contra os investigados, supostos membros de uma organização criminosa, especializada em desvio/furto de cargas de FERTILIZANTES, de diversas empresas transportadoras e proprietárias das cargas, atuantes em cidades situadas nas regiões oeste do Estado do Pará e norte do Estado de Mato Grosso, ao longo da BR 163 – Santarém Cuiabá. Segundo informações, a organização criminosa seria composta por funcionários das empresas transportadoras e proprietárias das cargas, prestadores de serviços e empresários da região, dentre eles, ADILSON SCATAMBULI; ITALO HENRIQUE CARNEIRO; MARCELO LOPES LIMA; RALF MASS; RALF MASS JUNIOR; SEBASTIÃO LUIZ VICENTE; JAIR DO NASCIMENTO; LAERTE DIAS SANCHES; ANDERSON MARCOS GONÇALVES; LUCIANO FACCO; WILSON RODRIGUES; JOÃO POMPILIO LEITE; WAGNER SOARES SILVA e JEFFERSON ACÁCIO DA SILVA.

As cargas eram levadas para fazendas em Castelo dos sonhos e região. As investigações revelam um grupo composto por indivíduos neste e no estado de Mato Grosso, divididos da seguinte forma: Por funcionários da empresa lesada (Que atuavam na facilitação do cadastro e carregamento dos caminhoneiros);por motoristas de caminhões (que transportavam as cargas aos destinos diversos daqueles que realmente deveriam ser), por recrutadores de motorista, (Que realizavam o primeiro contato com os caminhoneiros e a eles ofereciam as vantagens decorrentes do esquema); por intermediadores, (Que ofereciam as cargas aos fazendeiros interessados); por fazendeiros ( que compravam as cargas desviadas. Estima-se um prejuízo de cerca de 1,5 milhão de reais. Até o momento, foram cumpridos os seguintes mandados, conforme segue (nas imagens a descrição):

O Fazendeiro “RALF MASS” (Proprietário da Fazenda Ipê, na região de Castelo dos sonhos, um dos principais compradores das cargas).

Prosseguem as diligências para cumprimento dos mandados de buscas e apreensões e de prisões temporárias, expedidos contra os demais suspeitos investigados, muitos deles, residentes no Estado de Mato Grosso e que serão cumpridos com apoio da Polícia Civil daquele estado. A operação é coordenada pela Delegado de Polícia Marcelo Diniz Santos Filho, lotado na 19ª Seccional Urbana de Itaituba, supervisionada pelo Delegado Vicente Ferreira Gomes, Superintendente Regional do Tapajós e executada por Policiais Civis da 15 ª RISP – Tapajós e do Estado de Mato Grosso.

Redação do Jornal Folha do Progresso com informações do Blog JUNIOR RIBEIRO E PC-PA

