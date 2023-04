Hospital Castelo de Sonhos realiza 1ª Feira Lúdica de Segurança do Paciente

Unidade, no sudoeste estadual, utilizou jogos de conhecimentos para intensificar o aprendizado de metas de segurança – (Foto: Divulgação)

Troca de conhecimentos e muita aprendizagem marcaram a 1° Feira Lúdica de Segurança do Paciente, do Hospital Público Geral de Castelo de Sonhos João Trevisan Sobrinho, no município da Altamira, na região de integração do Xingu. A unidade apostou em brincadeiras que estimulam o raciocínio dos profissionais sobre o cuidado seguro aos usuários.

A ação foi em alusão ao “Abril pela Segurança do Paciente”, que faz parte da comemoração de dez anos da implantação do Programa. A iniciativa contou com diversas atividades que contemplaram atividades como roleta de perguntas, caça-palavras e quebra-cabeça, para reforçar as seis metas internacionais.

Experiência-Para a enfermeira da Central de Material Esterilizado (CME), de Castelo de Sonhos, Bruna de Cassia Santos, a programação agregou aprendizado e promoveu muito conhecimento. “Esse evento foi de uma importância imensurável para a melhoria dos cuidados relacionados ao paciente. As atividades buscaram instigar todos nós, profissionais a melhorar a nossa assistência. Estão de parabéns todos da equipe que se empenharam com esse evento”, elogiou.

Assistência Segura – O coordenador da qualidade do Hospital, Ederson Brito, ressaltou que a segurança do paciente é um tema muito importante para todos os envolvidos no cuidado à saúde, principalmente, para os próprios pacientes e seus familiares. “Os danos decorrentes podem ser de ordem física, emocional e financeira, e atingem também as instituições e os sistemas de saúde”, disse.

Por este motivo, o profissional ainda enfatiza a importância das realizações para discutir o tema. “A feira, além de trazer conhecimento e aprendizagem, tem por finalidade aproximar os colaboradores e mostrar quais impactos podemos ter com a implantação do NSP e assim construir um ambiente de qualidade e seguro aos nossos pacientes”, frisou.



Segurança do Paciente – Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), ocorrem por ano cerca de 134 milhões de incidentes com danos, em grande parte evitáveis, associados ao cuidado de saúde nos países de baixa e média renda, o que gera 2,6 milhões de óbitos anualmente.

No Brasil, os números também são significativos e se refletem na ocorrência diária de eventos adversos graves e evitáveis, como cirurgias no lado errado do corpo, erros de medicação e incêndios em hospitais, entre outras situações.

Para o diretor geral do Hospital Castelo de Sonhos, Diego Carlis dos Santos, esse formato lúdico auxilia no entendimento e compreensão das metas. “O desenvolvimento desse tipo de atividade provoca reflexão entre os profissionais. Nestes momentos são reforçadas informações importantes para que a assistência ao paciente sempre aconteça de forma segura, humanizada e com qualidade”.

Perfil – O Hospital Público Geral de Castelo de Sonhos é público e administrado pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade possui atendimento de Emergência e Ambulatorial e ocorre de forma referenciada, encaminhada ao Hospital por meio da Regulação Estadual, SAMU, Corpo de Bombeiro e Polícia Rodoviária e Militar.

