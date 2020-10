Hospital de Campanha de Marabá tem funcionamento prolongado por mais 30 dias

O hospital é voltado ao atendimento de pacientes com a Covid-19. – (Foto:Reprodução)

O Hospital de Campanha de Marabá, que atende pacientes das regiões sul e sudeste do Pará, terá seu funcionamento prolongado por mais 30 dias. O anúncio foi feito pelo governador Helder Barbalho, nesta terça-feira (27), em vídeo divulgado nas redes sociais. O hospital é voltado ao atendimento de pacientes com a Covid-19.

O governador informou que também está firmado um convênio com o Hospital Regional do Sudeste do Pará, pertencente à rede pública estadual de saúde, a fim de ampliar a área destinada a pacientes de Covid-19, para servir de retaguarda ao sistema.

O Hospital de Campanha de Marabá começou a funcionar em abril deste ano como parte da estratégia do Governo do Pará para o combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus. A estrutura conta com 120 leitos, sendo 75 clínicos e 45 de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Por G1 PA — Belém

