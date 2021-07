Hospital de Campanha de Santarém recebe visita da imagem de Nossa Senhora de Nazaré

(Fotos:Ascom – HCS) – Os corredores do Hospital de Campanha de Santarém (HCS) estavam decorados com bandeiras e um espaço com um arco de balões azuis e brancos foi reservado para receber a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. A comunidade hospitalar católica da Unidade prestou homenagens e com muita emoção fizeram orações à santa. A imagem chegou por volta das 14 horas de hoje, 10 de julho.

Em respeito ao ato, a equipe deu uma breve pausa nas e de maneira organizada para não causar prejuízos aos atendimentos dos pacientes e contemplaram a passagem da imagem que foi conduzida pelo gestor administrativo do HCS, Marcelo Henrique. “Eu sou devoto e pra mim foi uma honra. Para nós católicos é um momento muito importante e tenho certeza que a fé na cura de enfermos que estão internados foi restaurada”, disse.

Todas as enfermarias e os setores administrativos da Unidade receberam a imagem, e em seguida ela foi colocada por alguns minutos na recepção do Hospital para a oração final. As medidas de segurança foram tomadas, não foi permitido que imagem fosse tocada

Larissa Ferreira, que atua no HCS no setor administrativo, fez parte do grupo que estava peregrinando com a imagem, falou da emoção de receber a visita da imagem. “Aqui no Campanha todos buscam um fortalecimento não só na saúde, mas espiritual e esse momento nos fortalece como ser humano, foi muito emocionante. A fé nos aproxima de Deus”, concluiu. (Ascom – HCS

Vejam Fotos

