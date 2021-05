Hospital de Castelo de Sonhos inaugura centro cirúrgico

Centro cirúrgico do Hospital (Foto: Ascom / Sespa) – O Hospital Público Geral de Castelo dos Sonhos “João Trevian Sobrinho”, localizado a aproximadamente 1.100 km da cidade de Altamira, inaugura nesta quarta-feira (26), o novo centro cirúrgico da unidade. Ele atenderá, inicialmente, cirurgia geral, casos de emergência de baixa complexidade, além de ortopedia, ginecologia e obstetrícia.

“Nossa intenção é que a região tenha uma unidade de referência para atendimentos deste tipo. O governo do Estado, por meio da Sespa, vem trabalhando para expandir o número de consultas e cirurgias nessas especialidades, pois sabemos que a demanda para esses atendimentos é grande”, explica o Secretário de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho.

O Hospital de Castelo de Sonhos foi inaugurado no ano passado e conta atualmente com 123 funcionários. “Na inauguração a nossa unidade só atendia casos de Covid-19 como hospital de campanha. Já para esse segundo perfil nós estamos de portas abertas para a comunidade como um todo, oferecendo todos os serviços que um hospital deve ter, levando em conta o funcionamento gradativo. Portanto, comparando desde o início, temos um fluxo que tem aumentado consideravelmente e uma procura grande dos nossos serviços pela população castelense”, comenta a Diretora Geral do Hospital, Louhanna Silva.

Ainda segundo a diretora do hospital, a região possui uma grande demanda para cirurgias cesarianas, de curetagem, herniorrafias, colecistectomias e hemorroidectomia e por isso a equipe técnica do hospital, juntamente a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), optou por ofertar esses atendimentos a partir de agora. O hospital terá capacidade para realizar por mês 25 cirurgias gerais, 60 cirurgias ginecológicas e obstétricas, além de 40 cirurgias ortopédicas.

Os pacientes podem ser encaminhados às cirurgias no hospital por meio de agendamento feito pelas unidades de referência assim como aqueles que receberem atendimento ambulatorial no próprio local. A expectativa é fazer o atendimento de pessoas de Castelo de Sonhos, além de Novo Progresso e Cachoeira da Serra.

26/05/2021

