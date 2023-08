Hospital de Castelo de Sonhos realiza programação no “Setembro Amarelo”

No período de 04 a 06 de setembro, comunidade em geral, pacientes e colaboradores participarão de discussões sobre a temática da saúde mental

O Hospital de Castelo de Sonhos João Trevisan Sobrinho (HGPCS), situado no município de Altamira, na Região de Integração Xingu, organiza uma programação pelo “Setembro Amarelo”, mês dedicado à reflexão em torno da temática da saúde mental.

No período de 04 a 06 de setembro, a comunidade em geral, pacientes e colaboradores serão convidados a participar de rodas de conversas, ações de acolhimentos, e várias outras atividades dinâmicas.

“O objetivo é trazer orientações sobre o processo das emoções. Explicar como agir em situações de crise, esclarecer que todos podem encontrar apoio pra tratar de sofrimentos psíquicos, físicos, emocionais”, destaca Thaynar Veras, presidente da Comissão de Humanização do hospital e que está à frente da organização da ação.

Para Diego Carlis, diretor-geral do Hospital, uma mente saudável é responsável por boa parte do sucesso de um tratamento. “Já é comprovado o quanto o psicológico interfere nos processos de cura. Precisamos falar sobre as emoções, os sentimentos. Vivemos rotinas aceleradas e exigentes. Pausas, respiros são fundamentais para ficarmos de pé. Como unidade de saúde, temos o dever de preservar a mente”, pontua.

Programação – A abertura da programação será realizada no dia 04 de setembro, na recepção ambulatorial do hospital, em uma roda de conversa com a presença da equipe multiprofissional da unidade de saúde e um convidado externo.

No segundo dia (05/09), o evento será dedicado ao acolhimento e à abordagem aos sinais emocionais. Pacientes da área de internação, da entrada do pronto atendimento e recepção ambulatorial serão contemplados.

O encerramento (06/09) contará com dinâmica conduzida pela equipe de humanização e a turma do Projeto Capelania, e em seguida ocorrerá uma palestra educativa. Desta vez, a programação será concentrada na Praça Pública da Prainha e deverá reunir a comunidade.

Vale lembrar que desde julho deste ano, para auxiliar pacientes no período de internação, o Hospital oferece o serviço de capelania. Apresentado pela Comissão de Humanização da unidade, conta com a presença de 20 representantes de denominações religiosas. Todos participaram de treinamento sobre normas, rotinas, tipo de abordagem ao paciente e conduta diante do acolhimento espiritual.

Serviço: Em funcionamento desde julho de 2020, o Hospital de Castelo de Sonhos João Trevisan Sobrinho vem mudando para melhor a vida dos moradores do distrito e de localidades próximas, como Cachoeira da Serra e Vila Isol, que precisavam se deslocar por até 1.100 quilômetros para chegar à sede municipal de Altamira em busca de atendimento médico.

Possui perfil de baixa complexidade e restrito a internações de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) referenciados pela Atenção Básica dos municípios. O Hospital também facilita o acesso à saúde para a população que vive à margem das rodovias BR-230 (Transamazônica) e BR-163 (Santarém-Cuiabá).

O Hospital de Castelo de Sonhos, que integra a rede de saúde do Governo do Estado, é administrado pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade oferece atendimento de Emergência e Ambulatorial, de forma referenciada, a pacientes encaminhados por meio da Regulação Estadual, Samu, Corpo de Bombeiros Militar e Polícias Militar e Rodoviária.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/08/2023/10:45:16

