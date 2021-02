Adolescente morre vítima de afogamento durante passeio com família em Santarém

Praia do Juá, em Santarém, no PA — Foto: José Rodrigues/Tv Tapajós

Procedimentos de reanimação ainda foram feitos por bombeiros, mas o adolescente não reagiu.

Uma morte por afogamento foi registrada na tarde desta sexta-feira (5) na praia Juá, em Santarém, oeste do Pará. A vítima foi um adolescente de 15 anos que estava no local acompanhado pela família.

Segundo informações colhidas por militares do Corpo de Bombeiros, que estiveram no local após chamado ao Niop (Núcleo Integrado de Operações), o adolescente teria ido com o irmão mais velho para uma parte mais funda do rio, onde brincavam com um pedaço de isopor. Em dado momento ele afundou, mas emergiu rapidamente gritando por socorro. Depois afundou novamente e não apareceu mais.

Ainda segundo os bombeiros, os familiares ao perceberem que o adolescente havia desaparecido, pediram ajuda a pescadores que estavam às proximidades. Houve uma mobilização nas buscas, mas sem sucesso.

Cerca de 40 minutos após a chegada de mergulhadores do Corpo de Bombeiros, o adolescente foi localizado. Em terra, foram feitas manobras de reanimação, mas o adolescente não reagiu.

O IML foi acionado para fazer a remoção do corpo que ainda passará por necropsia antes de ser liberado à família para o velório.

A Polícia Militar que também esteve no local se surpreendeu com a presença de dezenas de pessoas na praia, que a exemplo das demais do município, está interditada por decreto para evitar aglomeração de pessoas. A PM precisou dispersar os banhistas.

*Colaborou Zé Rodrigues, da Tv Tapajós

Por Sílvia Vieira*, G1 Santarém — PA

