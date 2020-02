Menina de 5 anos diagnosticada com meningite está internada em estado grave no HMS

HMS em Santarém — Foto: Kamila Andrade/G1

A criança deu entrada no hospital no dia 17 de fevereiro e por complicações da doença precisou passar por cirurgia.

Uma menina de 5 anos está internada no Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS), em Santarém, no oeste do Pará, desde o dia 17 de fevereiro com meningite bacteriana. A criança que veio do município de Oriximiná encontra-se em estado grave.

Segundo o HMS, ela chegou com quadro de saúde delicado. Na terça-feira (18), devido complicações no caso, foi necessária uma intervenção cirúrgica. O procedimento foi realizado pela equipe da neurocirurgia do hospital.

De acordo com o HMS, a paciente está na sala de estabilização pediátrica e na manhã desta quarta-feira (19) passou por uma reavaliação neurológica e deve fazer uma nova tomografia para saber se há mais áreas afetadas. A última atualização desta reportagem o quadro clínico era grave.

Meningite bacteriana

A meningite bacteriana é uma infecção que provoca a inflamação do tecido que envolve o cérebro e a medula, causada por uma bactéria.

Geralmente, este tipo de meningite é grave que pode colocar em risco a vida da pessoa, caso não seja tratada adequadamente.

Apesar disso, a meningite bacteriana tem cura, mas a pessoa deve ser levada para o hospital assim que os primeiros sintomas apareçam para receber o tratamento adequado. O contágio da meningite bacteriana acontece através do contato com gotículas de saliva do indivíduo.

O tempo de incubação da bactéria geralmente é de 4 dias até que a pessoa comece a apresentar os primeiros sintomas de meningite, que podem ser:

Febre acima de 38º C;

Dor de cabeça intensa;

Dor ao virar o pescoço;

Manchas roxas na pele;

Rigidez muscular no pescoço;

Cansaço e apatia;

Sensibilidade à luz ou ao som;

Confusão mental.

Por Kamila Andrade, G1 Santarém — PA

