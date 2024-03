Hospital de Castelo dos Sonhos promove ação para recuperar autoestima das mulheres

(Foto: Divulgação)- Cuidados com cabelo e pele injetam ânimo em pacientes e colaboradoras da unidade no Dia Internacional da Mulher.

O mês de março de 2024, será marcado eternamente na vida da dona de casa Clara Beatriz Costa. Aos 24 anos, ela ganhou seu primeiro filho, no Hospital Público Geral de Castelo de Sonhos – João Trevisan Sobrinho, no município de Altamira, sudoeste do Pará. Além de carregar seu bebê no colo, antes da volta para casa, ela teve outra surpresa: um dia de beleza, proporcionado pela unidade, no momento de sua alta hospitalar.

A puérpera, na manhã desta sexta-feira (8), passou por um tratamento de pele e nos cabelos, que enalteceram ainda mais sua beleza, junto ao brilho nos olhos em ter seu filho nos braços. “Fiz exames e todos os acompanhamentos até chegar aqui para a cesárea. Esse momento está sendo extraordinário. A gente fica vulnerável neste momento e receber esses cuidados é muito bom”, agradeceu a moradora do distrito.

Organizada pela Comissão de Humanização, a ação alusiva ao Dia Internacional das Mulheres, objetiva homenagear as pacientes e colaboradoras da unidade. “Uma pequena iniciativa que traz resultados gigantes. A data é um momento de luta, de relembrar os direitos e um dos direitos das mulheres é ter uma assistência plena, holística, no cuidado com a saúde do corpo e da mente”, ponderou Thaynar Veras, gerente administrativo da unidade.

Entre as atividades, as mulheres do Hospital tiveram a oportunidade de passar por tratamentos nos cabelos e na pele, além de orientações com o cuidado à saúde.

Serviço:

Unidade descentraliza o serviço e leva assistência de qualidade à população que vive às margens das rodovias BR-230 e BR-163. O Hospital Geral de Castelo dos Sonhos é referência em atendimentos de baixa complexidade e trouxe melhorias na área da saúde, facilitando o acesso aos serviços médicos para a população Transamazônica.

Castelo de Sonhos conta com 34 leitos operacionais e não operacionais e oferta consultas, cirurgias, exames e outros atendimentos em sete especialidades médicas: Cirurgia Geral, Ortopedia e Traumatologia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Anestesiologia, Cardiologia e Clínica Médica.

Este slideshow necessita de JavaScript.

“A unidade ampara os moradores de Castelo dos Sonhos, Novo Progresso, Cachoeira da Serra. Antes, não havia referenciação para o serviço de pronto-atendimento, ambulatório, exames. E hoje, principalmente as mulheres da região, já podem encontrar esses serviços, como os partos e atendimentos e atendimento de diagnósticos”, destacou o diretor-geral da unidade, Diego Carlis dos Santos.

Serviço – O Hospital Público Geral de Castelo de Sonhos é público e administrado pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade possui atendimento de Emergência e Ambulatorial e ocorre de forma referenciada, encaminhada ao Hospital por meio da Regulação Estadual, SAMU, Corpo de Bombeiro e Polícia Rodoviária e Militar.

