Hospital de Castelo dos Sonhos promove ação solidária para paciente em situação de vulnerabilidade social

Equipe de assistência social da unidade devolveu um pouco de autoestima a paciente que passou 17 dias internado – (Foto: Divulgação).

Um acidente vascular encefálico fez com que Edvaldo Araújo Reis, 55 anos, precisasse dos cuidados do Hospital Público Geral Castelo de Sonhos João Trevisan Sobrinho, região de Altamira, área de integração do Xingu.

Internado desde o dia 18 de junho, o senhor, que vive em situação de vulnerabilidade social pelas ruas do distrito de Castelo de Sonhos, precisava, além dos cuidados médicos, de uma mão amiga.

Diante da situação, a equipe de assistência social da unidade abraçou o paciente e promoveu uma ação solidária com o objetivo de melhorar a autoestima e humanização do usuário.

Em um primeiro momento, o Hospital procurou as autoridades competentes e comunicou que o paciente não possuía família, documentos nem contatos de pessoas responsáveis que pudessem ser avisadas sobre o estado de saúde. Em seguida, solicitou ajuda a uma casa de apoio para que ele tivesse para onde ir quando a alta chegasse.

E ela chegou nesta quarta-feira, 05/07. Após se recuperar, Edvaldo foi liberado pelos médicos, mas antes recebeu um momento de beleza e bem-estar. “Dentro de todo um trabalho de supervisão das nossas equipes de médicos, qualidade e cuidados, por conta de possíveis infecções, realizamos uma sessão de corte de barba e cabelo com a ajuda do nosso motorista da ambulância, Rodrigo Alves. Foi um momento bem emocionante para todos nós”, conta Naires Lima Ferreira, assistente social do setor de serviço social da unidade de saúde.

Em recuperação e de cara nova para a vida, o paciente foi liberado para seguir uma nova vida. “Ficamos extremamente felizes por termos cruzado o caminho do seu Edvaldo. A ele, pudemos entregar carinho, empatia. Acolhemos integralmente e oferecemos tudo o que estava ao nosso alcance. Desejamos que ele encontre a família, seja bem tratado e ressignifique a própria história”, ressalta Diego Carlis dos Santos, diretor-geral do Hospital Castelo de Sonhos.

Perfil – O Hospital Geral de Castelo de Sonhos é público e administrado pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade possui atendimento de Emergência e Ambulatorial e ocorre de forma referenciada, encaminhado ao Hospital por meio da Regulação Estadual, Samu, Corpo de Bombeiro e Polícia Rodoviária e Militar.

Fonte: Ascom Castelo de Sonhos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/07/2023/09:17:27

