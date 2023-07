Threads não permite deletar conta sem sair do Instagram

A Meta afirma apenas que há a opção de desativar o perfil temporariamente – (Foto:© Shutterstock).

O aplicativo Threads, lançado pela Meta nesta quarta-feira (5), atingiu 10 milhões de usuários em sete horas, mas acumula reclamações por problemas simples. É impossível, por exemplo, deletar uma conta na rede social.

A Meta afirma apenas que há a opção de desativar o perfil temporariamente. A nova plataforma, contudo, não permite enviar mensagens ou buscar publicações, como faz o concorrente Twitter. O site threads.net entrega apenas um código QR que direciona para a App Store.

A linha do tempo da rede social ainda não apresenta organização lógica e mostra posts apenas dos seguidores. Os perfis que forem bloqueados no Threads também serão vetados automaticamente no Instagram.

O Twitter levou um ano para atingir seu primeiro milhão de usuários. O Threads conseguiu o feito em menos de sete horas, em função de sua integração com o Instagram.

O presidente do Instagram, Adam Mosseri, disse, em seu canal na rede social de fotos, que nesta semana a situação está caótica nos bastidores da empresa que administra. “A maioria do time do Threads está focada em deixar o app de pé e corrigir todos os bugs que encontramos.”

Mosseri afirma que a situação é fruto dos mais de 10 milhões de inscritos no Threads. “É a definição do que eu chamo de problema de champanhe”, escreveu.

A nova rede social do Instagram veio ao ar, com o Twitter em crise, após a compra por Elon Musk em outubro do ano passado. As primeiras notícias do Threads apareceram na newsletter especializada Platformer em março.

A vontade de aproveitar a onda de usuários do Twitter que gostariam de deixar a rede social pode estar por trás do lançamento do Threads ainda com erros simples, como a linha do tempo que não carrega em algumas situações.

O tópico “Threads”, com 4,01 milhões de menções no Twitter, acumula críticas pelos bugs, por coleta extensiva de dados e pelas normas de moderação de conteúdo -mais estritas na nova rede do Instagram.

No lançamento da linha do tempo do Facebook em 2011, porém, executivos da rede social comemoram as publicações que criticavam a novidade, porque geravam engajamento, de acordo com o livro “A Máquina do Caos”, do premiado jornalista Max Fisher.

Após 11 anos sem publicar no Twiiter, Mark Zuckerberg aproveitou para cutucar Musk: “Vai levar algum tempo, mas acho que deveria haver um aplicativo de conversas públicas com mais de 1 bilhão de pessoas. O Twitter teve a oportunidade de fazer isso, mas não conseguiu.”

Musk tem criticado o Threads por seu caráter fechado, diferente do Twitter que permite visualizar publicações de desconhecidos na linha do tempo.

VEJA COMO DESATIVAR CONTA DE FORMA TEMPORÁRIA

O Threads informa que a desativação do perfil é temporária. “Seu perfil, threads, respostas e curtidas ficarão ocultos até você entrar na conta.”

– Clique no seu perfil no menu inferior

– Depois, na opção “Configurações”, indicada por dois traços na parte superior direita

– Selecione então a seção “Conta”

– Isso feito, clique em “Desativar perfil”

– Confirme a decisão no botão na parte inferior “Desativar perfil de Tópicos”

– Para excluir a conta de forma definitiva, é necessário excluir o Instagram.

– Para os outros problemas, citados na matéria, ainda não há alternativa.

