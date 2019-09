Hospital Metropolitano realiza simulado de incêndio nesta terça (17)

Incêndio atingiu prédio do Hospital Badim, no bairro do Maracanã, zona Norte do RJ –( Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), localizado em Ananindeua (PA) e gerenciado pela Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, realiza nesta terça-feira (17), às 9 horas, simulado de um incêndio no 4º andar, o mais alto da Unidade. A ação será realizada pela Brigada de Incêndio do Hospital em parceria com a Cruz Vermelha. A ação faz parte do treinamento de evacuação de áreas e tem como objetivo prevenir situações de emergência, além de treinar de forma eficiente e segura a desocupação do ambiente hospitalar, considerando a estabilização de pacientes e a integridade física de colaboradores e usuários.

Ao todo estão envolvidos cerca de 50 brigadistas voluntários no simulado, que prevê ações cronometradas para o resgate de vítimas fictícias pelas escadas. Pacientes, acompanhantes e colaboradores foram informados previamente sobre a simulação a fim de evitar pânico no momento em que o alarme soar.

A Brigada de Incêndio atua no princípio do sinistro, com a movimentação de pessoas por rotas de fuga pré-definidas e na tentativa de contenção das chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros. Entre os aspectos mais importantes está o controle do pânico para neutralizar os impactos gerados em situações de emergência.

Sobre o HMUE

Referência no tratamento de média e alta complexidades em traumas e queimados para a região Norte pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), localizado em Ananindeua (PA), dispõe de 198 leitos operacionais nas especialidades de traumatologia, cirurgia geral, neurocirurgia, clínica médica, pediatria, cirurgia plástica exclusivo para pacientes vítimas de queimaduras, além de leitos de UTI.

O HMUE recebe pacientes da Região Metropolitana de Belém, dos diferentes municípios do Pará e também de outros estados. Em 2018, realizou mais de meio milhão de atendimentos, entre internações, cirurgias, exames laboratoriais e por imagem, atendimentos multiprofissionais e consultas ambulatoriais.

Sobre a Pró-Saúde

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade.

Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil. Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 23 cidades de 11 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.

A criação da Pró-Saúde fez parte de um movimento que estava à frente de seu tempo: a profissionalização da ação beneficente na saúde, um passo necessário para a melhoria da qualidade do atendimento aos pacientes que não podiam pagar pelo serviço. O padre Niversindo Antônio Cherubin, defensor da gestão profissional da saúde e também pioneiro na criação de cursos de Administração Hospitalar no País, foi o primeiro presidente da instituição.

Serviço:

Simulado de Abandono de Área

Data: Terça-feira (17)

Horário: 9h

Local: Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, localizado na BR-316, KM 3, S/N, Atalaia, Ananindeua

Sugestão de Entrevistados:

Rogers Silva, coordenador da Brigada de Incêndio do HMUE

Jair da Silva Bezerra, presidente da Cruz Vermelha no Pará

Carlos Moraes, membro do Departamento de Gestão de Riscos e Desastres, da Cruz Vermelha.

Contatos:

Ascom HMUE: Dayane Baía 3073-3765 / 98814-3703

Ascom Cruz Vermelha: Carlos Moraes 99602-3220

