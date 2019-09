Família é morta em execução com 50 tiros disparados

Polícia investiga se o crime foi encomendado (Foto:Reprdução)

Casal e criança são assassinados em frente dentro de carro em frente a casa

Um homem que havia saído recentemente da cadeia estava com a mulher e três filhos dentro do carro em frente à casa onde moravam. Era noite desse domingo (15) em Ponta Grossa (PR). O casal Robson Ferreira, de 31 anos, e Daniele Ferreira, 27, foram alvejados com dezenas de tiros. A terceira vítima, filho do casal, chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. Os outros dois sobreviveram.

Além dos que foram mortos, mais três crianças e uma mulher, que estava na calçada, ficaram feridas foram encaminhadas ao hospital, segundo a polícia. Duas das crianças feridas eram filhas do casal. A menina está internada em estado estável e o menino, sob observação. A outra criança estava na calçada com uma mulher que foi atingida na mão por uma bala.

Segundo a Polícia Civil, Robson havia saído da prisão e estava com tornozeleira eletrônica, cumprindo pena por roubo. Agora a polícia investiga se o crime foi encomendado.

Segundo os investigadores, cerca de 50 tiros foram disparados contra o carro da família. Mas ninguém foi preso.

Por:Redação Integrada de O Liberal com informações do Metrópoles

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...