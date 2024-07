Hospital Regional Abelardo Santos em Belém, emociona avós com homenagem dos netos

José Ribamar emocionado lembrando das histórias dos seus 14 netos(Foto: Reprodução)- A programação especial coloca o paciente no centro das atenções, priorizando suas necessidades físicas e psicológicas

O Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS), localizado no distrito de Icoaraci, em Belém, promoveu uma manhã repleta de emoção em alusão ao Dia dos Avós – 26 de Julho. Avós e avôs internados na unidade de saúde receberam lembranças especiais, como fotos dos netos, e ouviram mensagens enviadas pelas famílias, lidas por profissionais do HRAS.

Aos 65 anos, José Ribamar Pereira se emocionou ao ver os 14 netos. “É tocante, especialmente porque estamos aqui em tratamento e acabamos ficando longe da família. Tenho tantos netos que, às vezes, até esqueço o nome de algum. Mas todos, claro, são especiais. Fiquei muito feliz, e esse momento dá até mais forças para continuar firme e retornar logo para casa”, disse José Ribamar.

Um dos momentos mais comoventes foi a leitura das cartinhas enviadas pelos netos, com mensagens repletas de saudade e esperança. “Meu Deus! Fiquei até sem palavras para expressar esse momento tão maravilhoso de hoje. Confesso que eu não sabia que hoje era o Dia do Avô, mas agora vou guardar esse momento para sempre em minhas memórias”, afirmou José Carlos, 75 anos.

A ação foi organizada pelo Comissão de Humanização (CH) do HRAS, a fim de proporcionar atendimento de qualidade, além de fortalecer o emocional dos pacientes, minimizando o estresse e a ansiedade decorrentes da hospitalização. A abordagem coloca o paciente no centro, considerando não apenas suas necessidades físicas, mas as questões psicológicas.

“Eles se emocionam; nós também nos emocionamos”, declarou a supervisora de Humanização, Suzane Gonzaga. “Essa é a prova de que pequenos gestos podem ter um impacto significativo no bem-estar emocional dos pacientes. Ver a alegria nos olhos de cada um dos avós nos lembra a importância de integrar o carinho e a atenção familiar ao ambiente hospitalar”, acrescentou.

Referência

O Hospital Regional Dr. Abelardo Santos é a maior unidade de saúde pública do Governo do Pará. A instituição é administrada pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Conta com um serviço de pediatria de urgência e emergência, além de leitos clínicos.

A unidade é referência no atendimento à mulher e à criança, em quatro frentes pediátricas: pronto-socorro, cirurgia, internação clínica e Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além do acolhimento nas unidades de Cuidados Intermediários. A pediatria do HRAS está estruturada com 10 leitos de UTI, 25 leitos de clínica pediátrica e um pronto-socorro infantil, com atendimento 24 horas.

Fonte: ASCOM HRAS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/07/2024/09:16:31

