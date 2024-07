Hospital do Sudeste do Pará se destaca em pediatria de alta complexidade

HRSP é referencia em pediatria de Alta Complexidade. Foto: Ascom HRSP | A unidade conta com 27 leitos dedicados exclusivamente ao atendimento de casos graves em crianças, além de realizar consultas e cirurgias pediátricas especializadas.

Neste sábado, 27 de julho, celebra-se o Dia do Pediatra, data dedicada a reconhecer e valorizar o trabalho essencial desses profissionais na saúde infantil. Em Marabá, o Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), é referência no atendimento a casos graves e de alta complexidade pediátrica, oferecendo cuidado especializado para crianças da região de Carajás.

Há 22 dias, Maria Raimunda Antunes, moradora de Marabá, acompanha sua filha de apenas 2 meses, Raphaela Ferreira, internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do hospital. A pequena Raphaela já passou por dois procedimentos cirúrgicos destinados a corrigir problemas que afetam sua alimentação e digestão.

“Embora esteja sendo um momento muito difícil para nossa família, a equipe do hospital tem sido excepcional. Sinto que minha filha está recebendo o melhor cuidado possível, e isso nos dá muita esperança. A dedicação e o carinho que recebemos aqui são incomparáveis,” destacou Maria.

A unidade do Governo do Pará, dispõe de 27 leitos exclusivos para crianças, divididos entre as UTIs pediátrica e neonatal, que oferecem cuidados intensivos especializados, e a clínica pediátrica, que proporciona atendimento integral com uma ampla gama de tratamentos para garantir a saúde dos pacientes. A instituição também realiza consultas ambulatoriais e cirurgias eletivas pediátricas especializadas, abrangendo procedimentos de média complexidade.

Fernanda Silva, moradora de Itupiranga, há 04 dias acompanha o filho Ruan Silva, internado na clínica pediátrica da unidade gerenciada pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Ela expressa sua satisfação com os serviços oferecidos na instituição.

“Meu filho precisou ser internado para realizar uma cirurgia eletiva pediátrica para retirar um abcesso, agradeço profundamente a todos os pediatras da unidade que têm apoiado e cuidado do meu filho com tanta dedicação. O apoio que recebemos aqui tem sido fundamental para a recuperação do Ruan,” conclui Fernanda.

Referência em cuidados infantis

No Regional do Sudeste do Pará as unidades de alta complexidade infantis são destinadas aos cuidados de bebês, crianças e adolescentes que necessitam de atenção especial e acompanhamento intensivo 24 horas por dia. Os espaços contam monitorização constante, avançados equipamentos e equipe multiprofissional altamente qualificada.

A pediatra Daiane Rodrigues diretora técnica do hospital, ressaltou o papel dos médicos que trabalham com crianças nas UTIs. “Os pediatras dessas unidades são qualificados para situações críticas, que requerem intervenções rápidas e precisas, como monitoramento constante dos sinais vitais, administração de medicamentos, ventilação mecânica e outros suportes vitais,” explicou.

A profissional enfatizou que a equipe não apenas oferece cuidados médicos de excelência, mas também proporciona apoio contínuo às famílias, mantendo-as informadas e orientadas sobre o estado de saúde das crianças e os cuidados necessários. “Nossa abordagem vai além do conhecimento técnico; é essencial que os profissionais combinem expertise com sensibilidade e empatia para enfrentar os desafios delicados da saúde infantil,” concluiu.

O Hospital Regional também promove várias ações de humanização para as crianças internadas, incluindo diversos projetos e atividades lúdicas que visam melhorar a experiência hospitalar. Um exemplo é o projeto “Certificado de Bravura”, no qual as crianças recebem um certificado ao receberem alta, reconhecendo a coragem e resiliência demonstradas durante o tratamento.

Perfil – Os serviços no Hospital Regional do Sudeste do Pará são 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade é referência, conta com 135 leitos, sendo 97 de internação clínica, e 38 Unidades de Terapia Intensiva (UTI) – Adulto, Pediátrica e Neonatal.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Curtir isso: Curtir Carregando...