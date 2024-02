Hospital Regional do Sudeste do Pará combate à Embriaguez no Trânsito

Distribuição de materiais informativos e palestras alertam usuários e colaboradores sobre os perigos da combinação álcool e direção

O Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, promoveu na quarta-feira (7), campanha educativa para usuários e colaboradores, sobre os graves riscos de se combinar álcool e direção, especialmente durante o Carnaval. A unidade é referência no atendimento a vítimas de acidentes de trânsito.

O diretor Executivo do Hospital, Flavio Marconsini, destacou que a iniciativa quer sensibilizar a população sobre os riscos de dirigir embriagado. “O Carnaval é um período de festa e alegria, mas é importante lembrar que a responsabilidade no trânsito deve ser mantida. Álcool e direção não combinam, é uma atitude imprudente que pode resultar em graves consequências para a saúde”, alertou.

Renata Rocha, moradora de Marabá, referenciada para exame de ressonância magnética no hospital, ressaltou a importância de conscientizar as pessoas sobre a necessidade de não dirigir sob o efeito do álcool. “Não coloquem suas vidas e as de outros em risco, dirigir embriagado é uma escolha perigosa que pode ter consequências devastadoras. Vamos aproveitar o Carnaval com responsabilidade e cuidar uns dos outros”, explicou.

O diretor assistencial do hospital, Alan Ferreira, ressaltou que além das ações educativas no Carnaval, a instituição seguirá com campanhas e palestras ao longo do ano, para prevenir acidentes causados por embriaguez ao volante.

Este slideshow necessita de JavaScript.

“Nosso compromisso vai além do tratamento das vítimas de acidentes de trânsito. Buscamos, por meio de ações educativas, evitar casos de embriaguez ao volante e, consequentemente, reduzir as fatalidades que tanto impactam as famílias”, enfatizou.

Sensibilização

As ações de conscientização no Regional em Marabá integram o projeto “Saúde em Foco”, promovido pelo Serviço de Humanização da instituição, fornece informações sobre saúde e temas relevantes à comunidade. A iniciativa conta com equipe multiprofissional, que percorre corredores e unidades de internação, distribuindo materiais informativos e levando esclarecimentos diretamente aos pacientes, familiares e colaboradores.

O psicólogo Maycon Silva, um dos palestrantes do projeto, destacou que durante a ação foram abordados temas como os efeitos do álcool no organismo, os sinais reveladores de embriaguez, os perigos associados aos acidentes de trânsito e as medidas de prevenção.

“Quando uma pessoa ingere bebidas alcoólicas, ocorrem alterações significativas em seu corpo que comprometem sua capacidade de dirigir com segurança. O álcool afeta o funcionamento do sistema nervoso central, atrasando os reflexos, a coordenação motora e a capacidade do indivíduo de tomar decisões rápidas e precisas”, destacou o profissional.

O psicólogo ainda destacou que o consumo de álcool, distorce o julgamento das pessoas embriagadas. “Quando alguém bebe, sua capacidade de avaliar se pode dirigir fica comprometida. O álcool pode levar a pessoa a acreditar erroneamente que está em condições de dirigir, mesmo quando está longe disso. É como se criasse uma percepção falsa que oculta a realidade, levando pessoas a pensarem que estão em plenas condições quando, na verdade, estão confusas e não devem assumir o volante”, enfatizou.

*Perfil* – O Hospital Regional do Sudeste pertence ao governo do Pará e é gerenciado pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade é referência para procedimentos de média e alta complexidade para mais de um milhão de pessoas, em 22 municípios da região.

Fonte: Ederson Assessor de Comunicação ISSAA (HRSP) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/02/2024/18:57:00

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...