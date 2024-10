Hospital Regional em Marabá comemora 18 anos com mais de 6 milhões de atendimentos

Foto: Reprodução | A unidade do Governo do Pará é referência em serviços de hemodinâmica, hemodiálise e oncologia habitantes de 22 municípios da Região de Integração Carajás

O Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), no município de Marabá, completa 18 anos de serviços à população no próximo sábado (19). Uma data comemorada principalmente pelos usuários da unidade, como Luciana Coelho, 30 anos, paciente oncológica do HRSP, que completou sua última sessão de quimioterapia nesta semana. Após seis meses de tratamento, ela concluiu uma etapa decisiva na batalha contra o câncer de mama.

“Fui a primeira paciente a iniciar a quimioterapia logo na inauguração da ala oncológica, e agora, seis meses depois, estou finalizando minha última sessão. É uma emoção indescritível! O Hospital está completando 18 anos, mas quem ganhou o presente fui eu: minha vida renovada. Sou grata a todos os profissionais que me acompanharam com tanto carinho e dedicação. Parabéns ao Hospital por todos esses anos salvando vidas”, disse Luciana.

Com mais de 6 milhões de atendimentos realizados nessa história de quase duas décadas, a unidade de saúde do Governo do Pará celebra importantes avanços. Em abril deste ano começou a funcionar a ala oncológica, ampliando especialidades, oferecendo novos exames e fortalecendo o atendimento a cerca de 1 milhão de habitantes de 22 municípios da Região de Integração Carajás.

Segundo a secretária de Estado de Saúde Pública, Ivete Gadelha Vaz, o HRSP se destaca pelo comprometimento e pela excelência no cuidado, especialmente com a nova ala oncológica. “Estamos determinados a seguir investindo em serviços e infraestrutura, assegurando que a instituição continue a ser um pilar de saúde para a população da região”, enfatizou a titular da Sespa.

Oncologia – Fazendo tratamento quimioterápico, Ediene Martins, moradora de Marabá, destacou que o atendimento humanizado na unidade, gerenciada pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), é fundamental no enfrentamento ao câncer.

“Eu nunca imaginei que teria um espaço tão acolhedor e humanizado para o meu tratamento. Ter a oportunidade de estar perto da minha família faz toda a diferença. O atendimento aqui é incrível, e me dá forças para continuar lutando contra o câncer de mama. Sou grata por esse avanço”, assegurou Ediene.

O diretor Executivo do HRSP, Flavio Marconsini, informou que o novo serviço realiza cirurgias e consultas oncológicas e sessões de quimioterapia, além de manter 20 leitos para internação e equipe qualificada. “Estamos comprometidos em proporcionar um atendimento de excelência, que não apenas cure, mas também acolha nossos pacientes com dignidade e respeito. O aniversário do Hospital é uma celebração não apenas da nossa história, mas também do nosso futuro promissor na saúde da nossa comunidade”, afirmou.

Rapidez e eficiência – Marcos Santos, 42 anos, morador de São João do Araguaia, foi encaminhado para consulta especializada devido a intensas dores na cabeça. Em 2024, a unidade implantou a neurologia clínica, que já atendeu neste ano mais de 400 pacientes.

“Estava enfrentando fortes dores de cabeça e não sabia mais o que fazer. Quando fui encaminhado ao Regional, o atendimento foi rápido e eficaz, e finalmente obtive um diagnóstico. A equipe foi incrível, me ouvindo e explicando tudo pacientemente. Sou muito grato por ter acesso a esse tipo de cuidado na minha região”, disse Marcos Santos.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Outra paciente beneficiada é Ivanire Alves, 38 anos, residente em Rondon do Pará. Ela foi submetida a uma Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica (CPRE), exame de alta complexidade, que auxilia no diagnóstico e tratamento de doenças que afetam as vias biliares e o pâncreas.

“Recebi um atendimento excepcional e me senti acolhida. Graças a esse exame entendi melhor minha condição e recebi o tratamento adequado. Parabéns ao Hospital pelo novo procedimento, que certamente trará benefícios a muitos pacientes”, contou Ivanire.

Tratamento vascular – A unidade também já implantou novos procedimentos no Serviço de Hemodinâmica, incluindo cirurgia endovascular, tratamento minimamente invasivo, que garante maior segurança e agilidade especialmente em angioplastias e arteriografias, procedimentos que desobstruem as artérias das pernas e ajudam no diagnóstico de vários problemas arteriais.

A médica Daiane Rodrigues, diretora Técnica do Hospital, ressaltou a importância desses novos serviços para a população. “Estamos dedicados a proporcionar tratamentos de alta qualidade e acessíveis a todos. Cada nova especialidade e serviço que implementamos não são apenas uma conquista para nossa instituição, mas um passo que traz esperança e alívio àqueles que mais necessitam. Somos um pilar de suporte à saúde da nossa comunidade, e seguiremos nos empenhando para fazer a diferença a nossos usuários”, assegurou a gestora.

Números – Desde outubro de 2006, quando começou a funcionar, a unidade de saúde pública já realizou mais de 6,1 milhões de atendimentos, com destaque para:

– Mais de 52 mil cirurgias;

– 478 mil atendimentos ambulatoriais;

– 3,9 milhões de exames;

– 60 mil internações;

– 1,7 milhão de atendimentos multiprofissionais, e

– Mais de 630 partos de alto risco.

Perfil – Com atendimento 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a instituição oferece à comunidade mais de 30 especialidades, incluindo oftalmologia, otorrinolaringologia, cardiologia, anestesiologia, urologia, neurocirurgia, neurologia, traumatologia, ortopedia, nefrologia, obstetrícia de alto risco, cirurgias bucomaxilofacial, geral, pediátrica e vascular, além de cirurgia estética reparadora.

Também dispõe de serviços de urgência e emergência, radiologia, infectologia, clínicas médica e cirúrgica, nutrição, fisioterapia, terapia ocupacional, hemodinâmica e hemodiálise. O Hospital possui 135 leitos, sendo 97 para internação clínica e 38 nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), Adulto, Pediátrica e Neonatal.

Fonte: ISSAA (HRSP) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/10/2024/07:02:24

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...