Corinthians derrota Boca e chega à final da Libertadores Feminina

Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL | Gabi Zanotti garante classificação das Brabas do Timão.

Em busca do pentacampeonato, o Corinthians encarou o Boca Juniors no Estádio Conmebol, em Luque, no Paraguai, nesta terça-feira (15), em duelo da semifinal da Libertadores Feminina, e avançou à final ao vencer, por 1 a 0, com gol de Gabi Zanotti no segundo tempo.

A vitória garantiu o Corinthians, maior campeão do torneio, com quatro títulos, na disputa de sua quinta conquista. O adversário será decidido nesta quarta-feira (16), quando Independiente Santa Fe (COL), vice-campeão de 2021, e Independente Del Valle (EQU) se enfrentam também no Estádio Conmebol, às 17h.

Foi necessário apenas uma volta no relógio pro Corinthians mostrar a que veio. Em um minuto, Carol Nogueira bateu rasteiro para defesa de Oliveros, enquanto de cabeça Gabi Zanotti mandou por cima.

O Boca assustou aos 14, quando cruzamento da esquerda achou a cabeça de Baccaro, que desviou no cantinho. A bola lentamente carimbou a trave, e Nicole afastou em escanteio. O rendimento do confronto baixou, depois dos primeiros 15 minutos, com ênfase para as duas defesas, que sofreram apenas um gol cada na Libertadores.

Na segunda etapa, o Corinthians voltou assustando. Com três minutos, Ju Ferreira pegou de primeira fora da área e obrigou Oliveros a fazer boa defesa. Aos sete, Zanotti ajeitou de peito, Duda Sampaio petecou a frente da área e bateu de perna direita, carimbando a trave esquerda da goleira.

A primeira boa trama do Boca Juniors aconteceu aos 12. Flores avançou pela direita até a linha de fundo e rolou para trás. Nuñez girou o corpo e bateu firme, mas a bola passou triscando o travessão. Dois minutos depois, o Corinthians foi quem escapou pela direita ofensiva, Jaqueline cruzou muito forte, Millene ajeitou de dentro da área e Gabi Zanotti apareceu para completar, abrindo 1 a 0.

Enquanto o Corinthians tentava abdicar da posse, gastando os minutos restantes, o Boca Juniors instaurou uma blitz, mas sem grandes oportunidades. Uma delas aconteceu aos 49 minutos, quando Nuñez chegou na linha de fundo após cobrança de escanteio e tocou nos pés da goleira Oliveros, que tentou se consagrar no ataque, mas finalizou para fora, e viu o time brasileiro avançar na competição.

