Hospital Regional Público da Transamazônica está com oportunidades de emprego

Pessoas com Deficiência (PCDs) podem participar do processo seletivo

A entidade filantrópica Pró-Saúde, gestora do Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), na região Sudoeste do Pará, está com oportunidades de emprego para atuar na unidade.

As vagas são para os cargos de agente transfusional, analista de recrutamento e seleção, fonoaudiólogo e técnico de Enfermagem. Os candidatos podem se inscrever até o dia 11 de abril.

Saiba como participar do processo seletivo

As oportunidades contemplam vários níveis de escolaridade e são para as áreas assistenciais, administrativas e de apoio. Pessoas com Deficiência (PCDs) podem se inscrever para as vagas.

Para participar, é necessário que o candidato acesse o site da Pró-Saúde, no endereço: https://www.prosaude.org.br.

Em seguida, no menu “Trabalhe Conosco”, no site da entidade, selecione a opção “Conheça nossas oportunidades”. Clique na vaga desejada e, depois, acesse a opção “Cadastre seu Currículo”.

Para concluir o processo de inscrição, os candidatos devem ter perfil no portal VAGAS (www.vagas.com.br), plataforma externa reconhecida no mercado e que proporciona transparência ao processo.

Cada etapa do processo seletivo, como provas e entrevistas, será realizada no próprio local da vaga. Todas as etapas são eliminatórias.

Sobre o HRPT

O Regional da Transamazônica pertence ao Governo do Estado, sendo gerenciado pela entidade filantrópica Pró-Saúde, por meio de contrato de gestão com a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa).

Com atendimento 100% gratuito pelo SUS (Sistema Único de Saúde), o HRPT é reconhecido nacionalmente entre os melhores hospitais públicos do Brasil. A unidade possui a certificação ONA 3, concedido pela Organização Nacional de Acreditação, um reconhecimento que atesta a qualidade dos serviços prestados à população no interior do Pará.

Em 2020, o Regional da Transamazônica realizou 342 mil atendimentos entre consultas, exames, internações, cirurgias, sessões de hemodiálise, entre outros. No ano passado, a unidade alcançou índice de 98% de satisfação dos pacientes.

