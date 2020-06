Polícia cumpre mandados de busca e apreensão na residência de funcionários da Prefeitura de Altamira, no PA

(Foto:Reprodução) – A ação investiga o crime de peculato. Operação investiga a retirada irregular de toras de madeira apreendidas, que estavam guardadas no aterro sanitário do município.

Uma operação da Polícia Civil cumpriu nesta segunda-feira (1º) quatro mandados de busca e apreensão na residência de de funcionários da Prefeitura de Altamira, sudoeste do Pará. A ação investiga o crime de peculato na Prefeitura do Município. Pelo menos dois funcionários são investigados.

De acordo com a Polícia, a operação investiga a retirada irregular de toras de madeira apreendidas, que estavam guardadas no aterro sanitário do município. As toras foram retiradas do aterro sem autorização, no dia 15 de novembro de 2019.

Segundo testemunhas, a retirada dos materiais foi realizada por dois funcionários da Prefeitura. A Polícia também investiga a participação de uma terceira pessoa no esquema, ainda não identificada.

De acordo com a Policia, um dos funcionários tentou interferir na investigação do caso. Ele teria tentado influenciar o depoimento do vigilante do aterro. Segundo os policiais, o vigilante deve responder processo por falso testemunho.

Por G1 PA — Belém

