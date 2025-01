Humorista e influenciadora paraense morre aos 36 anos

Foto: Reprodução | A influencer criava conteúdos bem-humorados e retratava o cotidiano da cultura paraense.

A humorista e influenciadora digital Marcela Marques, faleceu neste sábado (11/01), aos 36 anos. Reconhecida por seu talento para criar conteúdos bem-humorados e por retratar o cotidiano da cultura paraense, Marcela acumulava mais de 50 mil seguidores nas redes sociais.

A influencer enfrentava uma batalha contra o câncer de útero, que se agravou após a doença atingir outras partes de seu corpo. Seu último vídeo foi publicado em 10 de novembro de 2024, quando ela fez um apelo por um leito hospitalar em Belém.

A notícia de seu falecimento foi divulgada pelo perfil do Instagram @fofocapara_, que compartilhou uma foto e um vídeo de Marcela, comovendo os seguidores e gerando uma onda de mensagens de carinho e pesar.

Nos últimos dias de sua vida, Marcela estava em coma induzido, e uma corrente de solidariedade foi mobilizada por amigos e seguidores nas redes sociais. A influenciadora Nayara Venturyne, uma de suas amigas próximas, usou suas redes para pedir orações: “Peço a vocês uma corrente do bem, uma corrente de oração para que ela se recupere, fique curada e volte a fazer todos sorrirem”, declarou Nayara em seus stories.

Comovidos com a luta de Marcela, seus seguidores organizaram uma “Vaquinha Solidária” no dia 13 de novembro para arrecadar fundos destinados a ajudar no custeio de seu tratamento e na compra de medicamentos.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/01/2025/08:21:31

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...