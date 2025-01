Miss Argentina perde título após acusar armação em concurso e criticar Miss Brasil

Foto: Reprodução | Magalí Benejam sugeriu que o concurso era ‘comprado’.

A organização do Miss Universo anunciou que retirou o título de Magalí Benejam, eleita Miss Argentina 2024, após uma série de declarações feitas pela modelo de 30 anos. A decisão foi tomada após a repercussão de comentários feitos por Magalí durante uma entrevista concedida ao youtuber latino King Lucho, em dezembro do ano passado, que geraram repercussão negativa e descontentamento entre os organizadores do concurso.

Durante a entrevista, Magalí fez críticas à organização do Miss Universo e à forma como o concurso seria conduzido. Ela afirmou ter notado reações desconfortáveis dos jurados quando o top 5 da competição foi anunciado, sugerindo que a escolha das finalistas não foi genuína. “Eles começaram a se olhar como se dissessem: ‘Não foi isso que escolhemos, não foi isso o que eu escolhi’. Foi assim que pareceu de fora e foi aí que eu disse: ‘Ok, isso está arranjado’. Sempre foi armado, todos os anos”, afirmou a ex-Miss Argentina. Além disso, Magalí criticou a Miss Brasil, Luana Cavalcante, por uma situação de comunicação durante o evento. “Para mim, a brasileira ficou onde tinha que ficar. Você acredita que, por quatro vezes, quis falar com ela em português, porque falo português perfeitamente, mas ela me respondeu em inglês?”, relatou.

Em resposta, a organização do Miss Universo divulgou uma nota oficial, na qual enfatizou que seus valores são centrados na celebração da diversidade, inclusão e respeito. “As palavras e ações de nossos representantes devem refletir esses princípios inabaláveis com os quais todos os participantes se comprometem ao se juntar à comunidade Miss Universo”, declarou a organização.

Fonte: O Liberal

