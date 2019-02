Ibama afirma que fogo em caminhonete foi criminoso e aponta suspeito em Mato Grosso

O chefe da Unidade Técnica do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) de Juína (487 quilômetros de Sinop), Evandro Carlos Selva, confirmou, ao Só Notícias, que um homem que foi multado por fazer retirada e transporte irregular de madeira em terras indígenas entre Mato Grosso e Rondônia, é o principal suspeito de atear fogo e destruir uma Toyota Hilux do órgão fiscalizador, na avenida Norte-Sul, no distrito de Guariba, localizando a cerca de 150 quilômetros de Colniza, ontem à tarde.

“A equipe registou o boletim de ocorrência em Colniza, ontem. Agora as investigações seguem com a polícia. Porém, isso foi um fato isolado. Houve uma ação mais rígida em uma região de terras indígenas, que ficam no noroeste de Mato Grosso com a divisa com o estado de Rondônia. Nesta ação, a equipe decidiu por inutilizar (destruir) um caminhão e uma pá-carregadeira, que foram apreendidos. Após isso, o proprietário ficou revoltado, seguiu a equipe até Guariba (distrito de Colniza) e ateou fogo (na caminhonete do Ibama). Não houve revolta de populares. Agora temos que aguardar posicionamento das autoridades policiais para responsabilizar o principal suspeito”, disse Selva.

O chefe da unidade do Ibama na região explicou ainda que os agentes haviam parado no distrito para almoçar e ao sair já encontram o veículo pegando fogo. “Eles estavam em dois carros e deu tempo de salvar o outro. Houve apenas danos materiais e perca de alguns equipamentos de fiscalização. O carro é assegurado e foi registrado o boletim para repassar para locadora”.

Conforme Só Notícias já informou, em julho deste ano, oito viaturas do Ibama ficaram completamente destruídas por um incêndio em de Cachoeira da Serra (404 quilômetros de Sinop), que é distrito de Altamira, na divisa de Mato Grosso com o Pará. Os veículos eram transportados em uma carreta cegonha, que também ficou destruída. De acordo com a Polícia Militar, a carreta com as caminhonetes estava estacionada no pátio de um posto de combustíveis.

Após os veículos serem destruídos a presidente Ibama, Suely Araújo, determinou o bloqueio preventivo de todas as serrarias da região de Novo Progresso, no Pará, no sistema do Documento de Origem Florestal (DOF).

Fonte: Só Notícias/Cleber Romero

