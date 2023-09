Ibama apreende 2 mil cabeças de gado em operação no Pará

Ação do Ibama faz parte da operação Operação Eraha Tapiro nos municípios de Senador José Porfírio e Altamira, no Pará. – (Foto: Divulgação/Ibama)

Os municípios de Senador José Porfírio e Altamira, no Pará, foram alvo da Operação Eraha Tapiro, do Ibama, que apreendeu cerca de 2 mil cabeças de gado.

Segundo o órgão, são animais em diversos estágios de desenvolvimento, entre vacas, bois, bezerros e novilhas – todos capturados em áreas com atividades embargadas e dentro de perímetro protegido e destinado à terra indígena Ituna/Itatá.

O Ibama vai retirar todos os animais. Até o dia 14, o órgão concluiu a transferência de cerca de 600 cabeças de gado.

Um mandado judicial foi emitido, incluindo prisão preventiva, busca e apreensão.

De acordo com informações fornecidas por fiscais, os invasores fugiram e estão atualmente foragidos.

Ibama relatou hostilidades por parte dos responsáveis

O Ibama realiza a operação com o apoio de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), da Força Nacional, além de membros da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e da Polícia Federal (PF).

Durante a operação, uma equipe do Ibama relatou hostilidades por parte dos responsáveis pelos rebanhos que estavam sendo manejados ilegalmente dentro da área protegida.

Os fiscais disseram que os invasores reagiram danificando pontes, incendiando pastagens e ameaçando a população local.

Um frigorífico vai receber o gado apreendido. Os outros animais vão aguardar o ciclo de engorda em pastos.

A terra indígena Ituna/Itatá abrange uma área aproximada de 142 mil hectares.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/09/2023/07:20:00

