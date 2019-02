Ibama apreende mais de um milhão de vassouras no Pará.

Material será doado a órgãos públicos e entidades beneficentes da região metropolitana de Belém.

O Ibama apreendeu nesta quarta-feira (2) aproximadamente um milhão e quatrocentos mil cabos de vassouras de origem ilegal, isto é, de áreas não autorizadas, originários da região das ilhas, no Pará. O produto, segundo a fiscalização, estava acobertado com notas fiscais fraudulentas do estado do Amapá, mesmo tendo sua fabricação no estado do Pará.

A apreensão equivale à utilização de 710 m³ de madeira serrada da espécie virola, comumente ocorrentes em áreas de preservação permanente. Todo material será doado por toda essa semana a órgãos públicos e entidades beneficentes da região metropolitana de Belém.

