Ibama e Força Nacional alinham ações em Novo Progresso

(Foto:Divulgação Ibama)- Locais, datas e horários de intervenções e nome da Operação, que continuará à combater o desmatamento na Amazônia, estão sendo definidos entre agentes da corporação e do Ibama.

Já se encontram em Novo Progresso (PA) , alguns profissionais da Força Nacional de Segurança Pública que irão apoiar ações de combate ao desmatamento da Amazônia. Ao longo deste mês de novembro e dezembro de 2024. Informações chegaram até a redação do Jornal Folha do progresso, que o coordenador regional do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), vai comandar a operação.

A operação vem entre meio a uma denuncia feita pela Associação de Produtores Independentes da Amazônia contra Givanildo dos Santos Lima servidor que coordenou a última operação em Novo Progresso e apreendeu bovinos e multou frigoríficos.A ação (denúncia) foi protocolada na corregedoria pelo Advogado Vinicius Domingues Borba e acusa o servidor de abusos, violação de direitos e abusos na utilização de recursos públicos. (assista ao vídeo)

Produtores denuncia servidor do Ibama pro abusos em operação em Novo Progresso PA

Os locais, datas e horários de intervenções estão sendo definidos pelos órgãos em conjunto. A parceria visa combater crimes e delitos Ambientais em geral. As ações também terão apoio da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e dos órgãos locais de segurança pública do Pará.

O apoio da Força ao Ibama em Novo Progresso deve durar até o dia 31 de dezembro, podendo ser prorrogado, se necessário. A medida ainda não foi autorizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, e não foi publicada no Diário Oficial da União.

