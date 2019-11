IBama flagra crime ambiental,apreendem maquinas não destroem – entregam para uso publico em Novo Progresso

Imagem Ilustrativa:Reprodução Internet)- Fiscais Ambientais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, apreenderam na tarde desta terça-feira, 12, equipamentos usados para extração de ouro e devastação da Floresta na região da rodovia BR 163 entre Novo Progresso e Castelo de Sonhos.

No local foram encontradas uma escavadeira hidráulica,um trator, um veiculo e uma escavadeira e várias ferramentas e equipamentos utilizados ilegalmente no garimpo.

A área foi embargada pelo órgão ambiental e a escavadeira e demais bens apreendidos foi encaminhada para o depósito da Prefeitura Municipal de Novo Progresso.

Legislação

Conforme a legislação, ao verificar um crime ambiental os fiscais devem destruir ou doar os produtos ou subprodutos da infração, seja madeira, ouro, gado, entre outros. A destruição ou inutilização, segundo o MPF, de equipamentos e produtos está prevista no decreto 6.514/2008, que determina a medida quando “for necessária para evitar o uso e aproveitamento indevidos, quando o transporte e a guarda forem inviáveis em face das circunstâncias” ou quando “possam expor o meio ambiente a riscos significativos ou comprometer a segurança da população e dos agentes públicos envolvidos na fiscalização”.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...