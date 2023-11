Fluminense busca empate e atrapalha Flamengo na briga pelo título do Brasileirão

Fluminense e Flamengo duelaram, hoje, com chances dos dois lados e ânimos acirrados, porém terminaram empatados em 1 a 1. O clássico, pela 34ª rodada do Brasileirão, teve todos os ingredientes de um duelo bastante disputado. Arrascaeta abriu o placar para os rubro-negros, que foram melhores no primeiro tempo. Yony González empatou para os tricolores, que foram melhores na etapa final.

A equipe de Tite desperdiçou a chance de equilibrar ainda mais a briga pela liderança do Brasileirão. O Flamengo ficou na quinta colocação, com 57 pontos, dois a menos que o líder Botafogo, que tem um jogo a menos. Agora, os rubro-negros terão algumas semanas para trabalhar por conta da data Fifa e só voltam a campo no dia 23, para receber o Bragantino, às 21h30 (de Brasília).

O Fluminense seguiu na oitava colocação, agora com 47 pontos. Campeão da Libertadores, a equipe de Fernando Diniz briga apenas por premiações no Campeonato Brasileiro, já que garantiu sua vaga na próxima edição do torneio continental com o título. Na próxima rodada, os tricolores pegam o São Paulo, no dia 22, no Maracanã, às 21h30.

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Lucas Ubel/assessoria)/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/11/2023/07:44:04

