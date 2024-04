Ibama realiza soltura de 15 mil filhotes de tartarugas da Amazônia, no Pará

Filhotes de tartarugas da Amazônia. — Foto: Divulgação/Ibama

Programa Quelônios da Amazônia é realizado desde 1979 e é considerado um dos mais antigos projetos de preservação da espécie.

A equipe do Ibama realizou no município de Afuá, no Marajó, a soltura de 15 mil filhotes de tartarugas. A ação é parte do programa criado para preservar os quelônios da Amazônia.

“À medida que eles vão nascendo, eles vão sendo soltos e os últimos que nascem ficam aguardando a soltura. Então, fica uma percentagem de 10% a 8% fica preservado para a soltura”, diz Márcia Bueno, coordenadora do programa.

A ação, realizada no último sábado (6), contou com a presença de pesquisadores, estudantes e de moradores da região. Foram também distribuídos livros sobre conscientização ambiental e apresentação cultural.

Após o nascimento, os quelônios passam cerca de 1 mês sendo monitorados até endurecer o casco, o que aumenta a chance de sobrevivência dos animais diante dos ataques de predadores.

O projeto se dividiu em etapas: a proteção, o manejo e o monitoramento dos sítios de alimentação e desovas. Ao todo, a 41º edição soltou 179 mil quelônios.

“A gente precisa preservar esse momento. Preserva os recursos naturais. Se os quelônios não passarem por esse processo de incubação eles podem se tornar uma presa fácil”, afirmou Bruno Cavalcante, pesquisador da área de manejo florestal.

O trabalho do Programa Quelônios da Amazônia é realizado desde 1979 e é considerado um dos mais antigos projetos de preservação da espécie.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/04/2024/15:43:16

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

