Ibama reforça operações com novos helicópteros para combate a desmatamento e incêndios

(Foto: Divulgação/Ibama – Arquivo) – Ibama reforça operações com nova frota de helicópteros

Segundo órgão, novas aeronaves serão essenciais para uma série de atividades estratégicas

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) inicia 2025 com a incorporação de sete novos helicópteros modelo AW119. A entrega oficial das aeronaves ocorreu nesta quinta-feira (16) com a presença do presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, e da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

O reforço foi possível por meio de um contrato de arrendamento, com investimento anual de R$ 130 milhões. Esse acordo garante aproximadamente 5 mil horas de voo por ano e amplia a frota de helicópteros do Ibama de cinco para sete unidades, padronizada para superar desafios operacionais do contrato anterior, que utilizava aeronaves de menor porte e diferentes configurações.

As novas aeronaves serão essenciais para uma série de atividades estratégicas, como:

Fiscalização ambiental e combate ao desmatamento ilegal;

Prevenção e combate a incêndios florestais;

Respostas a emergências ambientais e climáticas;

Monitoramento costeiro;

Vistorias em empreendimentos com licenciamento ambiental.

A gestão da frota fica a cargo da Coordenação de Operações Aéreas (Coaer), vinculada à Diretoria de Proteção Ambiental (Dipro). O Ibama também mantém seu credenciamento como operador aéreo junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Investimentos em tecnologia

Além das aeronaves, o Ibama investe em tecnologia de monitoramento remoto, com uma frota de 163 drones equipados com sensores de alta precisão. Esses equipamentos são operados por uma equipe especializada de 192 profissionais, visando maior eficiência no monitoramento e na proteção ambiental em todo o território nacional.

Com essas melhorias, o Ibama pretende melhorar a proteção do meio ambiente e o combate a delitos ambientais, fortalecendo atuação no enfrentamento dos desafios climáticos e ambientais do Brasil.

Fonte: Do R7, em Brasília e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/01/2025/15:03:45

