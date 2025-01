Polícia Civil prende 3 homens e apreende quase 50kg de drogas durante abordagem à lancha em Santarém

Três homens foram presos pela Polícia Civil em operação de combate ao tráfico de drogas em Santarém — Foto: Reprodução / Redes sociais

Com os suspeitos de tráfico a polícia encontrou armas que também foram apreendidas.

Três homens presos em operação da Polícia Civil, em combate ao tráfico de drogas, desembarcaram no porto da Tiradentes, em Santarém, oeste do Pará, no início da manhã desta quinta-feira (16). Com os suspeitos a polícia encontrou quase 50kg de drogas e armas.

A operação deflagrada ao comando da Superintendência Regional de Polícia Civil do Baixo Amazonas e Núcleo de Apoio à Investigação (NAI/BAM), a chefia de operações abordou uma lancha que pode ter saído do porto do Aninduba com o entorpecente.

“Ao comando dos delegados Jamil Casseb, Silvio Birro e Elinelson, foi formada uma equipe no fim da tarde de ontem para fiscalização nos rios, pois chegou informação de que chegaria droga na nossa cidade. Abordamos uma lancha que acreditamos ter saído do Aninduba, onde havia três homens com armas de fogo e quase 50kg de droga. Eles foram presos e serão apresentados para que sejam lavrados os procedimentos”, explicou o titular da Chefia de Operações, investigador Hélio Rego.

Ainda de acordo com informações da Chefia de Operações da PC, dos três suspeitos presos, dois dizem que são de Santarém e um de Monte Alegre.

A polícia acredita que mais gente esteja envolvida e tenha responsabilidade pela droga que estava sendo transportada na lancha.

Fonte: Sílvia Vieira, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/01/2025/14:56:59

