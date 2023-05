IBGE abre inscrições para vagas de estágio em todo o Brasil

(Foto:Reprodução) – O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu nesta segunda-feira (8) as inscrições para o processo seletivo para a contratação de 316 estagiários em todo o Brasil.

Os candidatos devem preencher o formulário e fazer uma prova online, por meio do site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) até o dia 23 de maio. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

As vagas são destinadas para estudantes de ensino superior de diversas áreas do conhecimento e há oportunidades para trabalho nas modalidades presencial, home office ou híbrida.

A instituição oferece uma bolsa-auxílio de R$ 787,98 para jornadas de trabalho de 20 horas semanais, ou R$ 1.125,69 para jornadas de 30 horas, além de auxílio com transporte para os dias de trabalho presencial.

A previsão do IBGE é que o resultado do processo seletivo seja divulgado no dia 23 de junho e que as contratações dos aprovados comecem em julho.

Não serão convocados estudantes cujo término do curso seja igual ou inferior a 6 meses da data da convocação.

São reservados 10% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para candidatos pretos e pardos.

O estágio será feito na modalidade presencial, na modalidade à distância ou na modalidade híbrida (presencialmente e à distância), a depender das necessidades do IBGE.

As vagas estão distribuídas em todo o país. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal têm o maior número.

Provas

Após a inscrição, o candidato fará a prova online no site do Ciee. A avaliação pode ser realizada no mesmo prazo em que as inscrições estiverem abertas, entre 8 e 23 de maio, inclusive em fins de semana e feriados.

A prova objetiva será composta de 20 questões, divididas entre os temas de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, geografia e conhecimentos gerais e atualidades.

O candidato terá 2 minutos para responder cada questão. Caso não responda dentro do tempo determinado, o sistema gravará a resposta em branco e seguirá automaticamente para a próxima questão.

Serão convocados para entrevista somente os candidatos que forem aprovados na prova objetiva e que possuírem o perfil técnico (área da graduação e período em curso na graduação) definido pelo gestor da vaga no IBGE.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 08/05/2023/16:25:43 Com informações do G1.

