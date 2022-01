Cheia do rio Tocantins atinge 19 mil famílias em Baião, sudeste do Pará, e prefeito decreta estado de emergência

(Foto:Reprodução) – Enchente deixou mais de 1,2 mil famílias desabrigadas.

A cheia do rio Tocantins provocou alagamento e enchentes e várias localidades ribeirinhas do município de Baião, sudeste do Pará. Cerca 19 mil famílias foram atingidas e aproximadamente 1,2 mil famílias foram desabrigadas. O prefeito Lourival Menezes decretou estado de emergência e pediu ajuda dos governos estadual e federal. As informações são do g1 Pará — Belém

Comunidades como Joanas Peres, Ituquara, Marariá, Calados e Eugênio, que estão entre as 40 localidades atingidas em Baião pelas cheias.

Em vídeo publicado pelo próprio prefeito Lourival Menezes, ele destacou as 1.200 famílias ribeirinhas estão desalojadas, e 780 km de estradas vicinais estão intrafegáveis por conta dos alagamentos. Além disso, Lorival informou que elaborou um plano de ação para tentar amenizar os impactos das cheias às famílias locais, solicitando o apoio do governo estadual e federal.

“Precisamos principalmente de alimentos, cestas básicas, medicamentos básicos, alojamentos e a inserção de famílias ribeirinhas atingidas no programa ‘Recomeçar’, do governo do estado, que traz um benefício de um salário mínimo”, declarou o prefeito Lourival.

